Abschied von seinem Bruder Benedikt XVI.: Sein Besuch in Regensburg endet

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (93, "Hoffnung, die uns hält: Woran ich glaube") hat seit seiner Ankunft in Regensburg am vergangenen Donnerstag (18. Juni) ein energieraubendes Programm hinter sich gebracht. Zahlreiche Male suchte er seinen schwerkranken Bruder Georg Ratzinger (96) auf, zudem besuchte er das Grab seiner Eltern und seiner Schwester und fuhr zu seinem früheren Wohnhaus in Pentling. Am Montag (22. Juni) beendet Benedikt XVI. nach Angaben des Regensburger Bistums seinen Kurzbesuch in Deutschland und fliegt zurück nach Rom.