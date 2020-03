Abschied von der Kultserie Willi Herren: "'Lindenstraße' hat mich mein ganzes Leben begleitet"

"Nur durch die 'Lindenstraße' bin ich da, wo ich heute bin", blickt Willi Herren (44) dankbar auf die Kultserie zurück, die am kommenden Sonntag zum letzten Mal im Fernsehen zu sehen sein wird. Der heutige Ballermann-Star heuerte als Teenager 1992 bei der "Lindenstraße" an. Als Fiesling Olli Klatt gehörte er bis 2007 mit Unterbrechungen zum festen Bestandteil der Serie und kehrte anschließend immer wieder mit Gastauftritten in seine Rolle zurück.