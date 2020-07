Planen Sie trotz der Pandemie weiterhin ein Kulturfestival des Mittleren Ostens in Frankfurt?

Ja, wir stellen jetzt im Sommer einen Antrag. Entweder gibt es im Herbst 2021 wieder die Möglichkeit, zwischen dem Mittleren Osten und hier zu reisen. Oder wir laden Künstler aus dem Mittleren Osten ein, die bereits in Europa leben. Berlin ist die achtgrößte syrische Stadt.

So finden sich in der Krise immer wieder Wege. Was die Finanzierung der Kammerspiele angeht, haben Sie schon befürchtet, dass dem Haus Einbußen von bis zu vier Millionen Euro bevorstehen.

Ja, aber das scheint sich doch wieder einzurenken. Die Stadt hat jetzt die doppelte München-Zulage für die Kammerspiele für das nächste Jahr bewilligt. Wenn hier während der gesamten nächsten Spielzeit nur vor 200 Leuten gespielt werden kann, entstehen aber natürlich Mindereinnahmen, die man kompensieren muss.

Für Sie war "Dionysos Stadt" einer der großen Wendepunkte Ihrer Intendanz. Gab es für Sie einen ähnlichen Erfolg schon im ersten Jahr?

Ich finde, dass es absolut schöne Aufführungen gab. "Caspar Western Friedrich" von Philippe Quesne oder "La Sonnambula" von David Marton. Den "Kaufmann von Venedig" fand ich ebenfalls gelungen. Und ich war, glaube ich, der Einzige, der auch "Fifty Grades of Shame" von She She Pop total mochte.

Die Durchmischung des Ensembles mit Akteuren der freien Szene war dennoch nicht ganz leicht.

Wir sind damals mit dem Wunsch angetreten, Dinge auszuprobieren und etwas zu riskieren. Mit diesem Wunsch sind manche Sachen wunderbar geworden und andere sind verrutscht. Ein Kritiker meinte zu "50 Grades of Shame", dass er begeistert gewesen wäre, wenn er das in der Muffathalle gesehen hätte. In den Kammerspielen fand er es aber scheiße. Sowas kann ich nicht nachvollziehen. Natürlich gibt es ein unterschiedliches Framing durch die Kammerspiele oder die Muffathalle oder das Residenztheater, aber grundsätzlich berührt mich doch eine Aufführung oder sie tut es nicht.

Aber mit einem Raum sind auch bestimmte Traditionen und persönliche Erinnerungen verbunden.

Ja, ich weiß. Es kam jetzt auch öfter die Frage auf: Hättet ihr nicht behutsamer anfangen können? Aber es ist nun mal so, dass man bei einer ersten Spielzeit Sachen extrem setzen muss. Wenn man da keine starken Akzente setzt, lassen sich Änderungen später nicht mehr so leicht durchsetzen.



Sie haben uns mal von Anfeindungen in den Straßen Münchens erzählt. Was wurde da gerufen?

"Sie machen unser Theater kaputt. Verschwinden Sie. Geh zurück nach Preußen, du Arschloch." Solche Dinge. Ich bin ja auch ein lieber Mensch und gehe jetzt tatsächlich zurück nach Preußen.



Sie machen eigentlich den Eindruck, dass solche Sprüche an Ihnen abperlen.

Das hat mich damals schon sehr getroffen. Sowas lässt einen nicht kalt.



Und das hat sich mit der Zeit gedreht?

Schon. Zunächst nach dem Entschluss der Stadt, mir keinen neuen Vertrag anzubieten. Da haben die Leute plötzlich sich anders verhalten. Dann hat CSU-Stadtrat Pretzl mir den Gefallen getan, den Oberbürgermeister zu bitten, dass dieser den Kammerspielen die Teilnahme an der "Ausgehetzt"-Demo verbieten solle. Da meinten doch viele: Der Lilienthal geht uns zwar auf den Wecker, aber das geht jetzt zu weit. Dann kam "Dionysos Stadt", wir wurden zum "Theater des Jahres" gewählt…



… und das Haus war plötzlich voll.

Im letzten Winter war das Haus mit 85 Prozent ausgelastet, was für die Kammerspiele eine außergewöhnlich hohe Platzauslastung ist.



Man könnte auch in Frage stellen, ob Erfolg überhaupt der richtige Gradmesser für Kunst ist.

Naja, Theater in halbleeren Räumen, wie wir das in der zweiten und dritten Spielzeit öfters mal hatten, gefällt keinem. Wenn das Parkett halb leer ist, applaudieren die Zuschauer zwar besonders viel, aber das ist dann auch mit Mitleid garniert. Ein knallvolles Haus macht natürlich total Spaß. Das haben wir in dieser Spielzeit auch total genossen.



Können Sie denn dem was abgewinnen, dass die Intendanz nach fünf Jahren vorbei ist?

Ja. Das war sicherlich in den 10er-Jahren die Intendanz im deutschsprachigen Raum, die die meisten Höhen und Tiefen hatte. Wir sind stolz darauf, dass wir gezeigt haben, dass ein Modell der Hybridisierung im Theater und eine weitergehende Internationalisierung der Kammerspiele möglich sind. Ich würde mal sagen: Lieber fünf aufregende Theaterjahre als zehn Jahre, die sich ausläppern.



Und dennoch bricht etwas ab.

Natürlich ist es schade, dass wir das nicht noch drei Jahre länger machen können. Aber dadurch, dass jetzt einige ausschwirren und in andere Betriebe hineingehen, geht diese Entwicklung auch weiter. Wenn dieser Begriff gerade nicht so schwer belegt wäre, könnte man von einem Virus sprechen.



Oha. Das Lilienthal-Virus.

Ja (lacht). Mein Name steht aber dann stellvertretend für das ganze künstlerische Team am Haus.



Haben Sie noch einen Wunsch für München?

Mein Wunsch für München wäre, dass in dieser Stadt künstlerische Positionen sehr viel diverser aufgestellt wären und dass es hier in absehbarer Zeit ein gut ausgestattetes Produktionshaus gibt.



Dafür braucht es viel Geld und das in Zeiten von Corona.

Ach, Geld ist doch hier nicht das Thema. Und jetzt wäre die Investition in Kultur umso wichtiger.



Sie gehen nach Berlin zurück. Wie oft werden Sie München besuchen?

In den nächsten zwölf Monaten eher selten. Meine Tochter hat aber sehr viele Freunde hier und ich habe sehr viele Freunde hier, also werden wir eines Tages wieder öfters hierherkommen.



Aber Sie brauchen erstmal Abstand zur Stadt?

Ja. Ich bin auch nach der Intendanz am HAU aus Berlin geflohen und war für zwölf Monate in Beirut. Ich bedanke mich sehr bei der Stadt, dass sie mir dieses luxuriöse Spielzeug angeboten hat. Es war eine wichtige Zeit für mich, vielleicht ja auch für München. Jetzt aber brauche ich eine Pause.

Und wenn die Leute Sie hier eines Tages wieder auf der Straße sehen: Was sollen die Ihnen zurufen?

Sie sollten mich am besten gar nicht mehr erkennen.



