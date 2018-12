Abschied von "Arya Stark" Maisie Williams: So hat sie sich nach "Game of Thrones" verändert

Maisie Williams (21) genießt nach dem Ende der Dreharbeiten zu "Game of Thrones" offenbar ihre modische Freiheit. Als die Schauspielerin in London die Europapremiere von "Mary Poppins' Rückkehr" besuchte, leuchteten ihre Haare in Pink. Den Look zeigte sie bereits Ende November auf Instagram und wie es aussieht, bleibt sie der Haarfarbe erst mal treu. Ein kurz geschnittener Pony und leichte Wellen, die bis auf ihre Schultern fielen, umrahmten das Gesicht der 21-Jährigen.