Abschied vom Sonntagskrimi "Tatort"-Star Stefan Gubser: Das ist sein Souvenir vom letzten Drehtag

Dann wurde Flückigers Wirkungsstätte vom Bodensee an den Vierwaldstättersee verlegt und das neue Schweiz-"Tatort"-Team nahm in Luzern seinen Dienst auf... Und nun steht also der Abschied an. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Stefan Gubser, wie er sich die letzte Ausgabe ansehen wird, wie nach den Dreharbeiten zu "Tatort: Der Elefant im Raum" (27. Oktober, 20:15 Uhr, das Erste) gefeiert wurde und was er sich vom Set als Souvenir mitgenommen hat. Raser, nehmt euch in Acht!