Vidal selbst stellte vor wenigen Tagen jedoch eine Bedingung für einen möglichen Transfer: Die reelle Chance auf den Sieg in der Champions League. "Ich will weiter auf höchstem Niveau spielen. Egal, in welchem Team ich spielen werde, ich werde alles geben", so Vidal zuletzt am Flughafen in Santiago de Chile. Die Interessenten um United, Juve und Co. dürften den Chilenen also wohl weiter auf dem Radar haben.