Am 12. Oktober erlag der frühere "DSDS"-Sieger Alphonso Williams (1962-2019, "Thanks For Sending Love") seinem Krebsleiden. Nun hat seine Familie Details zu seiner Beerdigung veröffentlicht: In der Kreuzkirche in Oldenburg wird "Mr.Bling Bling" am 26. Oktober ab 12 Uhr die letzte Ehre erwiesen. "Die Abschiednahme findet auf Alphonsos Wunsch nach amerikanischem Brauch am offenen Sarg statt", teilen die Angehörigen auf Instagram mit. Um 14 Uhr folgt eine Trauerandacht.