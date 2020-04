Abschied nach vier Jahren Bela Klentze: Das wird er nach seinem "Alles was zählt"-Aus vermissen

Für Bela Klentze (31, "Alles was zählt") heißt es nun Abschied nehmen. Seine Serienfigur Ronny Bergmann kehrt Essen den Rücken zu und bleibt wegen einer Frau in New York. Nach fast vier Jahren ist für den Schauspieler Schluss bei der RTL-Serie "Alles was zählt" - eine Tatsache, die Klentze mit "einem weinenden und einem lachenden Auge" betrachtet, wie er im Interview mit RTL erzählt.