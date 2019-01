Trauer um Thränhardts Frau - Freunde stehen unter Schock

13 Jahre l(i)ebten sie davor in wilder Ehe, ehe Thränhardt den Sprung in die Mandlstraße wagte. Freunde des prominenten Paares, das sich in der Öffentlichkeit sehr rar gemacht hatte, und Mitarbeiter von Constanze stehen unter Schock, können nicht glauben, dass die herzliche Powerfrau nicht mehr da ist. Am 9. Januar hatte sie ihre Augen für immer geschlossen.