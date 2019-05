Abschied beim Pokalfinale Gerhard Delling: So emotional war sein letzter ARD-Auftritt

Bevor es ihn, in welcher Form auch immer, wieder zu sehen gibt, wird es Delling wohl zunächst zum Lesen geben. Der 60-Jährige arbeitet an einem Roman, "die Geschichte beginnt gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, im Mittelpunkt steht eine Unternehmerin. Eine Mischung aus Wahrheit und Fiktion. Das ist mein ganz persönliches Projekt, das ich auf jeden Fall vollenden will."

Für die Zukunft wünscht er sich in Sachen Sport übrigens wieder etwas mehr Mut: "Ich finde die Berichterstattung in Zeitung, Fernsehen und Hörfunk zum Teil sehr konformistisch. Wenn wir ehrlich sind, machen wir alle zusammen seit zehn, vielleicht sogar 20 Jahren immer das gleiche Ding." Dass dieser Umbruch in Gänze ohne "Mister Sportschau" stattfindet soll, kann und will wohl kein Fußballfan glauben.