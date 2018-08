Abschied aus Korfu "Die Bachelorette": Mitfavorit Chris sucht das Weite

Die letzten Stunden auf Korfu

Zuvor ging es zum allerletzten Gruppen-Date in Griechenland auf einen Luxus-Katamaran. Auf hoher See konnten sich die Männer ein letztes Mal in den Vordergrund spielen, was zunächst aber keiner ausnutzte - trotz reichlich Champagner und viel nackter Haut. Später steuerte die Truppe eine einsame Insel an. Die Jungs konnten beim Zelt-Aufbauen und Feuermachen ihre Wildnis-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Doch die meisten scheiterten, nur Alex packte ordentlich an und riss damit auch das Ruder an sich. Ganz zur Freude von Nadine. Sie gab zu, dass sie solche Macher-Typen schon attraktiv findet.