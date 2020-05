"Abscheuliche" Kochkunst Robert Pattinson isst "wie ein wildes Tier"

Robert Pattinson (34, "Twilight") befand sich wegen der Dreharbeiten zu "The Batman" (Herbst 2021) gerade in London, als die Corona-Krise erstmals richtig zuschlug. Seither wohnt er mit seiner Freundin in einem von der Produktion gemieteten Apartment - in dem er nicht nur mit einer schlechten Internetverbindung, sondern auch mit noch schlechterem Essen zu kämpfen hat, wie er im Gespräch mit dem Männermagazin "GQ" erzählt.