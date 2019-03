So sieht seit Mai 2018 ein großer Teil des Alltags von Christel P. aus. Über 30 Bewerbungen hat die 60-Jährige, die in der Nähe von München lebt, bereits geschrieben. Bei einer überregionalen Zeitung inseriert sie am Wochenende, durchsucht die Angebote des Jobcenters und von Stellenmarktportalen im Internet und meldet sich auf Inserate in lokalen Zeitungen. Bisher ohne Erfolg.