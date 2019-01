Schlagzeilen durch homophobe Aussagen

Gloria sagt laut "Tagespost" dazu: "Man will auf Teufel komm’ raus spalten und Unfrieden säen. Gott sei Dank habe ich von meinen schwulen Freunden sofort liebenswerte unterstützende E-Mails bekommen, um mir Mut zuzusprechen." Interessant, macht Gloria doch immer wieder Schlagzeilen mit homophoben Aussagen, bezeichnete etwa die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben "als Werk des Teufels". Und nicht nur das. Vor zwei Jahren hatte sie in Äußerungen den Missbrauchsskandal bei den Regensburger Domspatzen relativiert. Gloria von Thurn und Taxis hat unter anderem auch Kontakt mit dem rechtskonservativen früheren Chefstrategen von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, was zuletzt für Berichte sorgte. Verletzt sei die Unternehmerin laut "Tagespost" aber nicht: "Wer keine Kritik ertragen kann, darf sich auch nicht öffentlich äußern. Insofern habe ich schon ein dickes Fell", sagte sie.