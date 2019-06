Abnehmen leicht gemacht Drew Barrymore: Diese Behandlung hat ihr Leben verändert

Barrymore setzt auf elektromagnetische Impulse. Bei der Behandlung mit Magnetwellen werden die Muskeln am Bauch immer wieder zum Kontrahieren gebracht. Die US-Amerikanerin vergleicht die Behandlung mit dem Gefühl "20.000 Crunches in einer halben Stunde zu machen". So werden Muskeln aufgebaut und Fette verbrannt. Die Therapie habe ihr Leben völlig verändert, so die Golden-Globe-Gewinnerin.