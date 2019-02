Abnehm-Show feiert Jubiläum "The Biggest Loser": Dr. Christine Theiss verspricht Frauen-Power

Die Kilos purzeln wieder! Zum achten Mal in Folge präsentiert die einstige Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss (38, "Die Life Change Challenge") die neue Staffel von "The Biggest Loser". Ob in diesem Jahr wohl eine Frau das Rennen machen wird? Bislang konnte sich in allen Staffeln erst eine Dame gegen die motivierten Männer durchsetzen. Die TV-Moderatorin weiß, woran das liegen könnte und verrät im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news auch, warum sich die Herren der Schöpfung in der diesjährigen Jubiläumsstaffel warm anziehen sollten.