Dschungel-Diät bietet nicht genug Nährstoffe

Fazit: "Einen kurzfristigen Abnehmerfolg kann man mit so einer Ernährung selbstverständlich verbuchen. Wer über einige Zeit so wenige Kalorien zu sich nimmt, nimmt im Normalfall ab", erklärt Rossa. Sie empfiehlt die Radikal-Diät aber nicht, da auch der gefürchtete Jojo-Effekt drohe. Die Dschungel-Ernährung versorgt den Körper nicht ausreichend mit lebenswichtigen Nährstoffen. Sie bietet nämlich deutlich zu wenig Eiweiß, hochwertige Kohlenhydrate und kaum essentielle Fette. Es droht der Muskelabbau: Durch die unzureichende Nährstoffversorgung, vor allem mit Proteinen, läuft man auch Gefahr, statt Fett wertvolle Muskelmasse zu verlieren – für nachhaltiges Abnehmen also absolut kontraproduktiv.