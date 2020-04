Ablenkungen vermeiden Das richtige Outfit für ein Vorstellungsgespräch via Webcam

Nicht alle Farben sind für ein Vorstellungsgespräch via Webcam geeignet. Kleidungsstücke in Gelb, Lila, Rot oder Grün können vom Gegenüber als grell empfunden werden und das Gespräch negativ beeinflussen. Auch auf feine Muster sollte man verzichten. Kleine Karo-Optiken oder dünne Streifen können schnell zu einem flimmernden Bild führen. Deutlich besser geeignet sind gedeckte, unifarbene Kleidungsstücke in Blau-, Natur- oder Pastelltönen.