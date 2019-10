Abkürzungen und Mitspracherecht So streamt man besser: Die besten Tipps und Tricks rund um Netflix

Serien bingen auf Netflix ist keine besondere Herausforderung. Selbst Nutzer, die kein großes Interesse an Technik besitzen, können über ihre Spielekonsolen, Streaming-Lösungen wie Amazons Fire TV Cube und Googles Chromecast, an PC und Laptop sowie über Apps am Smart TV, Smartphone oder Tablet spielend leicht auf die Inhalte des Anbieters zugreifen. Doch es gibt zahlreiche weniger bekannte Funktionen, die das Streamen noch angenehmer machen. Hier einige der besten Tipps und Tricks rund um Netflix.