Eine Tierart tut einem in diesem Hitzesommer besonders leid: der Eisbär. In der Arktis legen sich die Eisbären mit dem Rücken aufs Eis, um die größtmögliche Fläche zu kühlen. In Hellabrunn bekommen sie Fischeis, also gefrorene Fische, oder nehmen zur Freude der schwitzenden Besucher ein ausgiebiges Bad.