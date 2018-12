Christbaum an den Wertstoffhöfen abgeben

Abgeben kann kann man den Baum an den Wertstoffhöfen: Montag (10.30-19 Uhr), Dienstag bis Freitag (8-18 Uhr) und Samstag (7.30-15 Uhr), an Feiertagen geschlossen. Zum Abgeben den Baum mit einer Gartenschere zerkleinern, in einen Sack verpacken und zum Wertstoffhof bringen.