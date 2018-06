Kaum jemand hebt Geld an der Supermarktkasse ab

Doch genutzt wird das selten: Gerade einmal vier Prozent der Deutschen heben Bargeld an der Supermarktkasse ab, wie eine repräsentative Umfrage der GfK im Auftrag des Bankenverbandes BdB ergab. Am Bankschalter versorgen sich acht Prozent mit frischen Scheinen, 88 Prozent gehen in der Regel an den Geldautomaten. Fast jeder zweite (45 Prozent) hebt dabei Beträge bis zu 100 Euro ab.