Bayerns zweitgrößte Stadt Nürnberg registrierte im vergangenen Jahr rund 4500 Fahrzeuge, in Regensburg waren es bis Juli dieses Jahres laut Stadt bereits rund 230 Fahrzeuge. Eine Gefahr seien die auf Dauer abgestellten Autos in der Regel aber nicht, sagte ein Sprecher der Münchner Polizei. In Einzelfällen könne mal eine Ölwanne durchrosten. "Wichtig ist aber vor allem, dass ein Verfolgungsdruck herrscht. Die Leute müssen abgeschreckt werden, dass sie nicht denken, das wäre okay so."