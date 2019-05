Wie Robben nach dem 3:1-Sieg gegen Hannover in der Mixed Zone der Alllianz Arena selbst erklärte, habe er sich zuletzt mit der Wechsel-Thematik nicht beschäftigt: "Ich habe es ein bisschen an die Seite geschoben, ich wollte erst wieder fit werden". Dennoch sei der Niederländer dankbar, dass sich in letzter Zeit "sehr viele Vereine gemeldet haben."