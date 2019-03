Der heutige Trainer Daei war am Donnerstagabend mit seiner Mannschaft Saipa Teheran nach einem Ligaspiel in der südiranischen Hafenstadt Assaluliehe auf dem Heimflug. Als der 49-Jährige bemerkte, dass er neben Ahmadinedschad sitzen sollte, verließ er die Business-Klasse und nahm sich einen Sitz in der Economy.