Wagner soll bei Tianjin bis Ende 2020 insgesamt 15 Millionen Euro verdienen – netto. Und er dürfte im Team um Felix Bastians, mit dem Wagner einst bei Hertha BSC zusammenspielte, deutlich häufiger zum Einsatz kommen als bei Bayern unter Coach Niko Kovac. Diese Argumente veranlassten Wagner dazu, seine Heimat zu verlassen.

Wagner war vor rund einem Jahr für 13 Millionen Euro Ablöse von 1899 Hoffenheim in seine Geburtsstadt München zurückgekehrt. Für den FC Bayern spielte er schon in der Jugend. Und in der Rückrunde traf er dann unter Trainer Jupp Heynckes auch immerhin neunmal in 18 Partien. Einen Knick gab es für Wagner, als Bundestrainer Joachim Löw bei der WM im Sommer auf ihn verzichtete.



Großes Talent: Der 17-jährige Niederländer Joshua Zirkzee. Foto: imago/Revierfoto



Sandro Wagner: "Uli Stielike ist eine große Persönlichkeit"

Unter Kovac ging es weiter bergab. Deshalb die Flucht nach Tianjin, wo er auf einen erfahrenen Trainer treffen wird. Stielike (64) wurde 1980 Europameister mit Deutschland, als Trainer war er bereits für Südkorea, die Elfenbeinküste und mehrere deutsche U-Nationalteams sowie als Co-Trainer der deutschen Nationalelf tätig.

"Die chinesischen Verantwortlichen machen einen super Eindruck, alles ist sehr professionell abgelaufen", sagte Wagner: "Uli Stielike ist eine große Persönlichkeit, und ich freue mich auf die Arbeit mit ihm." Beim FC Bayern bleibt nun Robert Lewandowski als einziger Mittelstürmer im Kader übrig. Zuletzt war Wagner von Kovac schon gar nicht mehr ins Aufgebot berufen worden.

Möglicherweise erhält Nachwuchsspieler Joshua Zirkzee (17) demnächst eine Chance im Kovac-Team. Der 1,93 Meter große Niederländer trifft für die U19 zuverlässig, er wird im Klub als großes Talent angesehen.