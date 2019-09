Aber nicht als Boris Saalfeld "Sturm der Liebe"-Überraschung: Florian Frowein kehrt zurück!

Wie hat Florian Frowein davon erfahren?

Und Florian Frowein selbst, was sagt er zu seinem Comeback? "Es ist für mich eine Riesenehre, weil die Idee, einen Zwillingsbruder in derselben Serie zu spielen, eine große Herausforderung ist. Umso schöner ist es, dass sie mir das zutrauen und das Vertrauen schenken", freute er sich im Gespräch mit spot on news. Auch für ihn war die Überraschung groß, als er davon erfahren hat. "Ich stand in der Tat gerade in einem Möbelhaus und habe mir für meine neue Wohnung in Köln eine Küche ausgesucht, als ich den Anruf erhalten habe. Das hat mich so überrascht, dass ich mich dann erstmal einfach in eine Sofa-Ecke fallen gelassen habe."