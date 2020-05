München - Der Botanische Garten in Nymphenburg ist ab Freitag wieder für Besucher geöffnet. Täglich von 10 bis 17.30 Uhr ist das Gelände über den Eingang an der Hauptkasse in der Menzinger Straße 65 zugänglich. Die Südkasse am Durchgang zum Schlosspark Nymphenburg ist geschlossen. Der Ausgang ist getrennt nur über das Westtor, ebenfalls an der Menzinger Straße, bis 18 Uhr möglich.