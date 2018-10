Hochstätter erklärt, in der Umgebung mangele es sicher nicht an Zierbrunnen. Diese sollten – wie etwa am Radspielereck – in Zukunft besser in Szene gesetzt werden. Aber: Man will einen Trinkbrunnen installieren, etwa auf Höhe der Hackenstraße. So könnten sich Passanten erfrischen.

Das Thema Stadtbach ist vom Tisch

Auch das Thema Stadtbach ist überraschend schnell abgehandelt: "Wir holen, wo es geht, Stadtbäche nach oben", sagt Ralf Wulf, Ingenieur beim Baureferat. Er verweist auf das gemeinsame Projekt mit Green City in der nahen Herzog-Wilhelm-Straße, das bereits in Arbeit ist (AZ berichtete). "Aber hier geht es nicht", sagt Wulf.

Der Grund: Der Bach hätte in Richtung Innenstadt keinen Abfluss. Piechotkas Idee, das Wasser in die Kanalisation zu leiten, sei laut Entwässerungssatzung schlicht nicht erlaubt, so Wulf. Ausnahmen kosten Gebühren, die sich in diesem Fall locker auf eine Million pro Jahr belaufen würden. Eine Ableitung in unterirdische Bachbetten sei auch nicht möglich: In dem Bereich ist alles zubetoniert.