Aber das fehlt ihm Rod Stewart verbringt die Corona-Isolation mit vier seiner Kinder

Sänger Rod Stewart (75, "Sailing") und seine Ehefrau, das britische Model Penny Lancaster (49), haben sich in ihr Zuhause in London zurückgezogen. Wie er am Freitag im Rahmen der Feierlichkeiten zum VE-Day in der britischen "The One Show" verriet, befinden sich nicht nur die beiden gemeinsamen Söhne Alastair (14) und Aiden (9) mit in der Corona-Isolation. Ebenfalls dabei sind zwei seiner Kinder aus früheren Beziehungen: Sohn Sean (39) und Tochter Ruby (32).