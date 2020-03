Abenteuer mit zehn Kandidaten "The Mole": The BossHoss moderieren neue Sat.1-Show

Ab dem 6. Mai 2020, um 20:15 Uhr, wird es abenteuerlich. Dann soll die neue Show "The Mole - Wem kannst Du trauen?" anlaufen, wie Sat.1 am Freitag bekanntgab. Alec Völkel (48) und Sascha Vollmer (48) von The BossHoss ("Black Is Beautiful") werden die Sendung moderieren.