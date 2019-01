Abendkleid von Prada Sarah Paulson: Pinker Wow-Auftritt bei der "Glass"-Premiere

Was für ein Wow-Auftritt von Sarah Paulson (44, "American Horror Story")! Bei der Premiere des Thrillers "Glass" in London hat die Schauspielerin einen spektakulären Look auf dem roten Teppich präsentiert. Am Mittwochabend trug sie ein leuchtend pinkes, schulterfreies Abendkleid von Prada, das am Rockende mit einem wilden Muster für einen Hauch Extravaganz sorgte.