Ab Weihnachten am Ruder "Das Traumschiff": Florian Silbereisen ist der neue Kapitän!

In der Oster-Sonderfolge wird zunächst noch der Schauspieler Daniel Morgenroth (55) als der Erste Offizier Martin Grimm das "Traumschiff"-Ruder übernehmen. Ab Weihnachten ist Silbereisen dann Kapitän. Das "Traumschiff" sei "eine Institution, ein fester Bestandteil von Millionen Menschen, die sich auf diese Filme freuen und selbst das Weihnachtsfest danach ausrichten, um in Ruhe ein bisschen auf Reisen zu gehen", so Florian Silbereisen zu "Bild".