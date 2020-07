Wie sieht es heuer im weiteren Jahresverlauf mit dem Sternenregen aus? Der Astronom Hans-Ulrich Keller hat zum Jahresanfang prognostiziert, dass eben im August und November besonders viele Sternschnuppen zu sehen sein werden. Die große Zahl der Meteore in den ersten Augusttagen ist auf den Strom der Perseiden zurückzuführen, deren maximale Tätigkeit zwischen dem 9. und 13. August liegt. Helle Objekte, sogenannte Feuerkugeln oder Boliden, sind keine Seltenheit. Das Maximum ist in der Nacht auf 12. August in den Morgenstunden zu erwarten. Als schönster und reichster Strom des Jahres bescheren die Perseiden bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde. Vom 13. bis 30. November treten am Morgenhimmel dann die Leoniden in Aktion.