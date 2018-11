Ab sofort in der ZDF-Mediathek Start der neuen Crime-Serie "Parfum": Das erwartet die Zuschauer

Roman (Ken Duken, 39, "Duell der Brüder - Die Geschichte von Adidas und Puma") und Elena Seliger (Natalia Belitski, 34, "In Zeiten des abnehmenden Lichts"), Daniel "Zahnlos" Sluiter (Christian Friedel, 39, "Babylon Berlin"), Thomas Butsche (Trystan Pütter, 37, "Ku'damm") und Moritz de Vries (August Diehl, 42, "Allied - Vertraute Fremde").

Während die Ermittler im Hier und Jetzt arbeiten, enthüllen Rückblenden das unheilvolle Geheimnis der fünf ehemaligen Internatsschüler...

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, denn die Serie ist bis in die kleinste Nebenrolle top besetzt. Sie ist spannend, düster, brutal, schockierend, verstörend, mysteriös, voller zwischenmenschlicher Abgründe und Lieblosigkeit. Die Bilder von Gewalt werden dabei aber nicht auserzählt, sie entstehen im Kopf des Zuschauers. Die beiden Erzählebenen sind nicht nur äußerst ästhetisch gefilmt, durch unterschiedliches Filmmaterial sind die Wechsel auch leicht nachzuvollziehen.

Wann und wo kann ich die Serie sehen?

Die neue sechsteilige Crime-Serie "Parfum" wird ab dem heutigen Mittwoch (14. November, 22 Uhr) in Doppelfolgen bei ZDFneo gezeigt. In der Mediathek des Senders sind ebenfalls ab 22 Uhr sogar alle Folgen am Stück zu sehen - Anfang 2019 läuft die Serie auch im ZDF. Die Zweitverwertungsrechte hat sich Netflix gesichert.