Ab September erhältlich Lady Gaga enthüllt ihre eigene Beauty-Linie

Lady Gaga (33) ist nicht gerade für ihre nüchternen Looks bekannt. Nun hat die Sängerin für September ihre eigene Beauty- und Kosmetiklinie "Haus Laboratories" auf Instagram angekündigt. Was die Fans der Diva erwarten können, wird im Video schnell klar: Schillernde Extravaganz soll die Menschen glücklich machen. "Das letzte, was die Welt braucht, ist eine weitere Beauty-Marke", merkt sie süffisant an. Doch dazu serviert die "Pokerface"-Queen im darauffolgenden Post auch eine Geschichte, die ans Herz geht.