Ab Montag wieder im Büro Boris Johnson will nach Covid-19-Erkrankung zurück an die Arbeit

Der britische Premierminister Boris Johnson (55) plant offenbar für kommende Woche, in die Downing Street zurückzukehren. Der Regierungschef war am 5. April wegen einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ab Montag will er laut "The Telegraph" wieder an die Arbeit gehen, Mitarbeiter sollen bereits Treffen mit einzelnen Ministern vereinbaren, heißt es.