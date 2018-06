Ab Mittwoch Augsburg und Regensburg: Warnstreiks im Nahverkehr

München - Der Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr in Bayern trifft von diesem Mittwoch (13. Juni) an auch die Pendler: Mit vierstündigen Warnstreiks im morgendlichen Berufsverkehr in Regensburg und Augsburg will die Gewerkschaft Verdi Druck auf die Arbeitgeber machen. Die Arbeitsniederlegungen sollten mit Betriebsbeginn anlaufen und am frühen Vormittag enden, kündigte Verdi-Verhandlungsführer Norbert Flach am Dienstag in München an.