München - An der Dachauer Straße 108 kann man derzeit nur erahnen, wie es hier in Zukunft aussehen wird. Zukunft – das ist hier ein gutes Stichwort. Denn hier soll ein Ort geschaffen werden, an dem Geistesblitze entstehen können. Ideen für eine Stadt, die dichter und voller wird und dringend intelligente Alltags-Lösungen braucht. Aber auch bahnbrechende technologische Ideen sollen hierher kommen – am besten für die ganze Welt.