Ab März im TV "Bauer sucht Frau international": Das sind die ersten drei Bauern!

Marco aus Chile

In Chile versucht der 34-jährige Marco sein Liebesglück. Er ist 2006 mit seinem Bruder und einem Freund nach Chile ausgewandert und hat dort ein Naturprojekt aufgebaut: Zwischen zwei Vulkanen befindet sich der rund 1.200 Hektar große Privatpark, in dem ökologische Landwirtschaft und nachhaltige Forstwirtschaft betrieben werden. Der 34-Jährige ist seit ein paar Monaten Single und neugierig, "ob da draußen irgendwo eine Seele rumschwirrt, die so richtig gut zu meiner passt."