Ab März auf der Bühne Theater in Hamburg: So sieht Harry Potter jetzt aus

"Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowling habe Charaktere geschaffen, "die wie in keiner anderen Geschichte eine so große, weltweit treue Anhängerschaft gefunden haben", erklärt der deutsche Produzent Maik Klokow von Mehr-BB Entertainment in einem Statement: "Das Publikum hat zu Recht extrem hohe Erwartungen an unseren Cast und unser Kreativteam. Wir haben in den Castings herausragende Talente gefunden. Ihre Entwicklung bis zur ersten Aufführung zu verfolgen, ist ein enorm spannender Prozess."