Ab März 2020 in Hamburg "Harry Potter" in Deutschland: Das können die Fans erleben

So viel Zeit muss sein

"Harry Potter und das verwunschene Kind" ist ein mehrstündiges Event, das in zwei Teilen aufgeführt wird, die jeweils etwa zwei Stunden und 30 Minuten dauern. Besucher können sich die Teile entweder an einem Tag ansehen (mit 2,5 Stunden Pause dazwischen) oder an zwei Tagen. "Wir wussten, in zweieinhalb Stunden können wir die Geschichte nicht erzählen. Und so wurde es zum Event", erklärt der Regisseur. Und ein Besuch der Londoner Produktion zeigt deutlich: Die Zuschauer haben kein Problem mit der Dauer. Die emotionale Geschichte, viele überraschende Bühneneffekte und mitreißende Musik lassen die Zeit wie im Flug vergehen. Am Ende von Teil eins findet sich das Publikum in einer komplett anderen Welt wieder. Gesprächsstoff für die Pause ist garantiert.

Fans, die bereits das in Buchform veröffentlichte Skript zum Stück gelesen haben, kennen zwar die Geschichte, dürfen sich dennoch auf ein Erlebnis freuen. Die Leute seien es nicht gewohnt, ein Skript zu lesen, erklärt Tiffany die teils kritischen Stimmen zu dem Text. Herausgegeben hätten sie diesen nur, weil er früher oder später eh im Internet gelandet wäre. "So können wir es wenigstens kontrollieren." Wer das Stück auf der Bühne erlebt, den erwartet tatsächlich so viel mehr: spannende Unterhaltung, Lachen, Grusel und auch Tränen fließen.

Der deutsche Cast

Das Ensemble besteht aus insgesamt 35 Schauspielern. Die Rolle von Harry Potter übernimmt in der deutschsprachigen Version Markus Schöttl. Ihm zur Seite stehen Jillian Anthony als Hermine Granger, Sebastian Witt als Ron Weasley, Sarah Schütz als Ginny Potter, Vincent Lang als Albus Potter, Madina Frey als Rose Granger-Weasley, Alen Hodzovic als Draco Malfoy und Mathias Reiser als Scorpius Malfoy.