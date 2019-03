Ab kommender Woche im Laden Apple stellt überarbeitete AirPods mit neuem Chip vor

Anfangs für ihren Preis und das Design oftmals kritisiert, haben sich Apples AirPods in den vergangenen gut zweieinhalb Jahren zur beliebten Wahl für viele Nutzer gemausert. Nun hat Apple die zweite Generation der AirPods am Mittwoch unerwartet vorgestellt. Die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer wurden überarbeitet und kommen nun in einer neuen Fassung mit frischen Features daher.