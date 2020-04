Ab Juni auf ProSieben "Beauty & The Nerd": Reality-Show feiert unerwartetes Comeback

Sieben männliche "Single-Außenseiter" sollen laut einer Pressemitteilung in einer Villa auf Ibiza auf ebenfalls sieben "Single-Schönheiten" treffen - wo sie zu Paaren werden. In insgesamt sechs Folgen sollen die Teilnehmer zueinander finden und mit einem Umstyling die anderen Teams ausstechen. Es winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Am Ende jeder Folge muss ein Paar die Villa verlassen.