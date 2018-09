Weihnachtlicher Vorgeschmack bei 25 Grad Außentemperatur: Der Verkehrssenat hat am Dienstagabend beschlossen, die sogenannten Adventstreffpunkte in der Innenstadt auszuweiten. Damit gesellen sich zu den drei bereits genehmigten Getränke- und Essenshütten zwei weitere in der Alt- und drei in der Neustadt. Außerdem dürfen die Stände künftig bis 6. Januar öffnen.