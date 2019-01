Ein Goldkehlchen im Größendschungel. Kein Geld für ein neues Bikini-Oberteil? Kaum vorstellbar! Rita Ora (28), die im vergangenen Jahr mit "For You" einen Nummer-eins-Hit in Deutschland landete, zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten Sängerinnen Europas. Über 15 Millionen Tonträger hat die Britin seit ihrem kometenhaften Aufstieg vor sieben Jahren verkauft. Kleine Brötchen muss Rita Ora daher nie mehr backen.