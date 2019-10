Darunter zum Beispiel: Wandern zum Vulkan Tolbatschik, Pferde-Trekking durch Kirgistan, Haitauchen in Gansbaai, Schnorcheln auf Lizard Island, auf dem Schneemobil nach Barentsburg oder eine Kanutour am Chiemsee. Wer in nächster Zeit nicht allzuweit verreisen will oder kann, dem sei gesagt: Insgesamt enthält das Buch 66 Tipps für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Urlaubsplanung kann beginnen! Hier kommt eine Auswahl der AZ.