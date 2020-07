Ab in die Sportklamotten Mission Sixpack: Die besten Übungen für einen straffen Bauch

Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (50, "Hustlers") hat eins, Mode-Bloggerin Caro Daur (25) auch und Unternehmerin Cathy Hummels sowieso (32). Die Rede ist vom Sixpack. Gerade in den Sommermonaten wünschen sich wohl viele Frauen, in ihrer Bademode eine gute Figur zu machen. Noch nicht in Topform? Diese sechs Bauchübungen können helfen.