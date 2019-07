Hitzerekord aus 2015 könnte gebrochen werden

Man spürt es, sobald die Sonne aufgegangen und der Morgendunst verzogen ist: Die Luft heizt sich in dieser Woche schnell und deutlich auf: Laut Deutschem Wetterdienst könnten bereits am Mittwoch in einigen Orten im Westen – im Raum Duisburg sowie im Saarland und an der Mosel – 40 Grad erreicht werden. Sogar der bisherige Hitzerekord aus dem Jahr 2015 von 40,3 Grad könnte fallen.