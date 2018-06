Ab Herbst 2018 "Du ahnst es nicht!" Thomas Anders bekommt eigene Show im ZDF

Thomas Anders (55) bekommt eine eigene Fernsehshow. Der Sänger präsentiert im ZDF die Sendung "Du ahnst es nicht!", in der sich alles um Ahnengeschichten dreht. "Er und seine Ahnenforscher nehmen ihre Gäste mit auf eine Reise in die Vergangenheit - zu den Wurzeln ihrer Stammbäume. Sie erfahren mehr darüber, woher sie stammen, ob ihre Vorfahren große Persönlichkeiten der Geschichte waren und was sie durchlebt haben: von Hexenverbrennungen, Auswanderungen, Kriegen bis zu Liebschaften", heißt es in der Pressemitteilung des Senders. Namensforscher Prof. Dr. Jürgen Udolph erläutert den Gästen zudem, welche Bedeutung ihre Familiennamen haben.